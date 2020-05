«Switzerländers»

Über 1000 Stunden Videomaterial!

«Switzerländers» schlägt ein wie eine Bombe: Bereits über 1000 Stunden Videomaterial wurden eingereicht. Mach auch du beim grössten Filmprojekt der Schweiz mit!

«Eigentlich habe ich keine Erwartungen. Mich interessiert, was spätere Generationen über den Film denken. Er soll langfristig ein Erfolg werden», sagte Michael Steiner im Live-Talk von 20 Minuten.

Du willst mit uns den Kinofilm «Switzerländers» erschaffen? Dann nimm dein Handy oder eine Kamera in die Hand und teile deine ganz persönliche Sicht auf unser Land, dein Leben, deine Abenteuer, deine Gefühle und Gedanken in einem oder mehreren Videos mit uns.

Mitte Juni rief 20 Minuten die Schweizer in allen Landesteilen dazu auf, ihre Videos für das grösste Filmprojekt der Schweiz hochzuladen. Aus allen ausgewählten Videos soll ein authentisches Abbild der Schweiz entstehen, das wir im kommenden Jahr in den Kinos bewundern können.

Der erste Meilenstein des Projekts wurde am vergangenen Freitag gelegt: 1000 Stunden Videomaterial sind bereits hochgeladen worden. Das Projekt entpuppt sich als voller Erfolg. Und noch ist kein Ende in Sicht. Bis zum 12. Juli hat jeder die Möglichkeit, sein Videomaterial auf switzerlanders.20min.ch hochzuladen.

Zehnköpfiges Team arbeitet bereits am Film

«Wir sind überwältigt von den vielen Beiträgen, die uns die Schweizer für den Kinofilm eingeschickt haben», sagt Regisseur Michael Steiner. «Wenn wir in Betracht ziehen, dass die Schweizer Bevölkerung mindestens zehnmal kleiner ist als das kleinste Land, in dem das Projekt bisher umgesetzt wurde, ist es eine Freude, welche Fülle an Material wir bekommen haben.»