RhB isoliert Fahrleitungsmasten – Über 1000 Volt – So werden Uhus vor tödlichen Stromschlägen gerettet

Für den Uhu bergen nicht-isolierte Fahrleitungen eine tödliche Gefahr. Durch ihre grosse Flügelspannweite geraten die Uhus an beide Leitungen und verursachen so einen Kurzschluss, der meistens tödlich endet.

In der Schweiz ist der Stromschlag die häufigste nicht natürliche Todesursache für grosse Vögel wie den Uhu. Dieser Gefahr ausgesetzt sind 230 hier lebende Uhu-Paare, von denen 30 im Engadin beheimatet sind. Der Uhu gilt als eine geschützte Tierart. Die durch den Menschen verursachte Gefahren gilt es deshalb zu beseitigen. Dazu gehört die Isolation der vorhandenen Strommasten in der Schweiz.

Livio Rey, Biologe an der Vogelwarte Sempach, erklärt , warum sich Uhus überhaupt auf Strommasten aufhalten: «Beim Uhu handelt es sich um einen sogenannten Ansitzjäger. Aus einer Erhöhung wie beispielsweise Strom- oder Fahrleitungsmasten hält er Ausschau nach Beutetieren.» Mit seiner bis zu 1 , 80 Meter reichenden Flügelspannweite kann der Uhu an beide Leitungen von gefährlich konstruierten Strommasten oder Fahrleitungen gelangen und verursacht so einen Kurzschluss, der für das Tier in der Regel tödlich endet, erklärt der Biologe weiter . Der Uhu erleidet bei solchen Unfällen einen Stromschlag von mehreren 1000 Volt.