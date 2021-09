Texas : Über 10’000 Flüchtlinge warten unter Brücke auf ihre Abschiebung

Die Migranten aus Haiti harren in der US-Stadt Del Rio unter menschenunwürdigen Zuständen an einer Brücke aus. Die USA will sie schnellstmöglich zurückfliegen.

1 / 5 Die Menschen harren seit Tagen zu Tausenden unter einer Brücke an der Grenze zu Mexiko aus, die über den Fluss Rio Grande führt. REUTERS Fahrzeuge warten auf den Transport von Migranten, die an der Del Rio International Bridge Schutz suchen. REUTERS Die Migranten suchen Schutz unter der Brücke. In den vergangenen Tagen sind bereits mehr als 3000 Migranten weggebracht worden. REUTERS

Darum gehts Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will einer Gewährsperson zufolge Migranten aus Haiti per Flugzeug in ihre Heimat zurückschicken.

Tausende von ihnen campieren im US-Bundesstaat Texas an der Grenze zu Mexiko unter einer Brücke.

Die Lage an der Grenze zwischen Mexiko und den USA ist ein gewaltiges politisches Problem für Biden.

Das Thema wird von den Republikanern auch wahlkampftaktisch ausgeschlachtet.

Die Situation in der US-Grenzstadt Del Rio hat sich dramatisch zugespitzt: Tausende Migranten hauptsächlich aus Haiti harren dort unter einer Brücke aus. Die US-Regierung setzt nun besonders auf Abschiebeflüge und will die Menschen wieder zurück in ihre Heimat bringen. Der Bürgermeister von Del Rio, Bruno Lozano, sprach mit Stand Samstagabend von mehr als 14’500 Menschen unter der Brücke, welche die USA und Mexiko verbindet.

Die Menschen harren seit Tagen zu Tausenden unter einer Brücke an der Grenze zu Mexiko aus, die über den Fluss Rio Grande führt. Ortiz zufolge sind in den vergangenen Tagen bereits mehr als 3000 Migranten weggebracht worden. Es seien ausserdem Hunderte zusätzliche Grenzbeamte in die Region versetzt worden. Der Grenzübergang ist geschlossen, Berichten zufolge kontrollieren US-Polizisten auch an anderen Stellen die Grenze. Seit den Mitternachtsstunden habe es in der Region keinen Grenzübertritt mehr gegeben, sagte Ortiz.

Fast 200’000 abgewiesene Anträge

Die US-Behörden hatte im Juli und August jeweils mehr als 200’000 Anträge von Migranten an der mexikanischen Grenze bearbeitet, die meisten Menschen wurden abgewiesen. Es waren die höchsten Zahlen seit mehr als zehn Jahren.

Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar hatte den Präsidenten dagegen aufgerufen, mehr zu unternehmen, um den Migranten in Del Rio zu helfen. «Lasst uns diesen Leuten helfen, die hier gestrandet sind, und schnell handeln, bevor diese herzzerreissende Situation unkontrollierbar wird.»

Angesichts der Lage geriet Präsident Biden unter Beschuss – auch von Seiten der oppositionellen Republikaner. Diese warfen Biden vor, mit seiner Entscheidung, Haitianern nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse Ende Juli einen Verbleib in den USA auch ohne gültiges Visum zu erlauben, weitere Migranten zur Reise in die USA zu motivieren.

Das Thema wird politisch ausgeschlachtet

Die Lage an der Grenze zwischen Mexiko und den USA ist ein gewaltiges politisches Problem für Biden. Die Republikaner von Ex-Präsident Donald Trump verlangen ein hartes Durchgreifen gegen illegale Einwanderung und schlachten das Thema auch wahlkampftaktisch aus.

Der republikanische Senator Ted Cruz schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: «Keiner, der sieht, was da passiert, kann wirklich glauben, dass die unmenschliche Biden-Politik Sinn macht.» Der republikanische Abgeordnete Tony Gonzales twitterte, es sei «live zu beobachten, wie sich die Lage rapide verschlechtert».

