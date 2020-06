Herisau AR

Über 10’000 Franken Schaden nach Brand auf Baustelle

Am Mittwoch ist auf einem Flachdach in Herisau ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung schreibt, ging am Mittwochnachmittag bei der Notrufzentrale in Herisau die Meldung ein, dass es auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Kasernenstrasse brenne. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Personen wurden nicht verletzt.