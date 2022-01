Uetikon am See – Über 100’000 Franken Schaden bei Hausbrand

In Uetikon am See kam es am Donnerstagabend zu einem Brand.

Kurz vor 18 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es in einer Doppeleinfamilienhaus-Hälfte in Uetikon am See brennen würde und die Bewohnenden das Haus verlassen hätten. Wie es in einer Mitteilung heisst, konnte die sofort ausgerückte Feuerwehr den Brand im Wohnzimmer rasch löschen. Drei Bewohnende wurden in Rettungswägen betreut. Eine 71-jährige Frau und ihr 74-jähriger Mann sind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Sie konnten in der Nacht das Spital wieder verlassen. Die dritte Person blieb unverletzt.