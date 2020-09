Kilchberg ZH : Über 100’000 Franken Schaden nach Baustellen-Brand

Der Keller eines im Bau befindenden Mehrfamilienhaus in Kilchberg brannte am Donnerstagmorgen. 30 Arbeiter mussten evakuiert werden.

Am frühen Donnerstagmorgen stand in Kilchberg ZH eine technische Anlage auf einer Baustelle in Brand. Die Kantonspolizei Zürich musste zusammen mit der Feuerwehr Kilchberg-Rüschlikon rund 30 Arbeiter von der Baustelle eines Mehrfamilienhauses evakuieren. Verletzt wurde niemand, heisst es in einer Mitteilung.