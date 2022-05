Trotz VBS-Vorpreschen: Über 100’000 Unterschriften gegen Anschaffung der F-35 gesammelt

Die Initiative, die den Kauf verhindern will, wurde bereits von mehr als 100’000 Menschen unterzeichnet.

Ein Kampfjet des Typs F-35A am Flughafen Emmen. 36 Stück dieses Flugzeugs sollen die Flotte der Schweizer Luftwaffe modernisieren und ausbauen.

Die Allianz gegen die F-35 kann 100’000 gesammelte Unterschriften für die Initiative gegen den F-35 verzeichnen. Bis März 2023 sollen nun die restlichen Unterschriften gesammelt werden, wie die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung schreiben. «Der Bundesrat will der Bevölkerung das Recht nehmen, über das grösste Rüstungsgeschäft der Schweizer Geschichte abzustimmen», schreibt Anja Gada, die Sekretärin der Gesellschaft für eine Schweiz ohne Armee, in der Mitteilung der Initianten.