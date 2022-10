Indonesien : 127 Tote bei Ausschreitungen nach Fussballspiel

Bei schweren Ausschreitungen im Anschluss an ein Fussballspiel in der indonesischen Provinz Ost-Java sind mindestens 127 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte Generalinspektor Nico Afinta am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. 34 Menschen seien auf dem Spielfeld des Kanjuruhan-Stadions gestorben, alle weiteren in Krankenhäusern, sagte Afinta laut dem Radiosender Elshinta und dem Sender tvOne weiter. Zur Ursache für die Tragödie machte er zunächst keine Angaben.