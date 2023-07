GP Österreich: Aston Martin legt Protest ein

Der Rennstall von Aston Martin hat nach dem Ende des GP von Österreich Protest gegen die Wertung des Rennens eingelegt. Wie aus einem Dokument der Rennserie hervorgeht, wird von dem Team behauptet, dass mehrere Autos nicht bestraft wurden, obwohl sie während des Rennens in Spielberg verbotenerweise zwischenzeitlich ausserhalb der Streckenmarkierungen gefahren waren. Die beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll hatten das Rennen auf den Plätzen sechs und zehn beendet.

Tatsächlich meldete die Fia kurz vor 20 Uhr, dass der Protest gutgeheissen wurde. So sollen sämtliche möglicherweise strafbare Vergehen noch einmal überprüft werden und das Klassement anschliessend angepasst werden. «Während des Grand Prix wurde die Rennleitung damit beauftragt, weit über 1200 Fälle zu überprüfen, bei denen gemeldet wurde, dass ein Auto möglicherweise die Strecke verlassen hat. Die Ergebnisse werden aktualisiert, sobald die Überprüfung der Fälle abgeschlossen ist, die während des Rennens nicht überprüft werden konnten», so die Fia in einem Statement.