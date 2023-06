Basel: Über 12’000 tappten in die «fiese Falle», für viele wird es richtig teuer

Am zweiten Betriebstag kam er gar auf über 1000 Fotos. Die Polizei kommunizierte den Standort allerdings offensiv, in der Folge nahm die Zahl der Übertretungen kontinuierlich ab.

Sabine W.* wurde schon am ersten Tag geblitzt, wie 981 andere ebenfalls, die am 20. Februar zu schnell durch den mit Tempo 30 markierten Baustellenbereich beim Autobahnzubringer Wolf in Basel fuhren. Infolge der veränderten Verkehrsführung sei es dort in den Wochen zuvor zu Streifkollisionen gekommen. Um die Sicherheit – nicht zuletzt jene der Bauarbeiter – zu erhöhen, wurde an besagter Stelle vom 20. Februar bis 17. März eine mobile Radaranlage installiert.