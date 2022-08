Geschäft mit den USA: Über 120’000 Unterschriften – kommt F-35-Initiative Amherd in die Quere?

Die Initiative gegen den Kampfjet-Kauf hat laut eigenen Angaben genügend Unterschriften gesammelt. Bild: Protestierende in Bern am 16. August.

Die Initiative «Stop F-35» will den Kauf noch in letzter Minute stoppen.

Die Initiative «Stop F-35» hat nach eigenen Angaben mehr als 120’000 Unterschriften gesammelt und die Initiative am Dienstag bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht. 103’000 Unterschriften seien gültig beglaubigt gewesen, heisst es in einer Medienmitteilung der Allianz gegen den F-35. Die Regierung muss die Unterschriften nun überprüfen und dann einen Abstimmungstermin festlegen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, will die Volksinitiative die Bundesverfassung um folgende Bestimmung ergänzen: «Der Bund beschafft keine Kampfflugzeuge des Typs F-35.»