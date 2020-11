Eine Million in sechs Tagen : Über 13 Millionen Corona-Infektionen in den USA

In keinem anderen Land gibt es mehr bestätigte Infektionen und Todesfälle als in den USA.

Bereits 264’000 Corona-Tote in den USA: Eine Patientin wird in Manhatten ins Spital gebracht. (Archivbild)

In den USA sind seit dem Beginn der Pandemie bereits mehr als 13 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ging am Freitag aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore hervor.