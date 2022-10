Tierquälerei-Fall : Über 130 tote Ferkel – Berner Landwirt muss 20’000 Franken Strafe zahlen 

Der Landwirt liess die Kadaver unter anderem in der Absetzerbucht bei den lebenden Schweinen, aufgetürmt in leeren Buchten und im Stallgang liegen. (Symbolbild)

Bei einer Tierschutzkontrolle in einem Berner Landwirtschaftsbetrieb wurden im vergangenen April gravierende Missstände in der Schweinehaltung festgestellt: Der Veterinärdienst fand rund 130 tote Ferkel vor, grösstenteils frische Kadaver von Neugeborenen und wenigen Wochen alten Tieren, wie die Umweltdirektion des Kantons Bern damals mitteilte.

Der Strafbefehl gegen den 43-jährigen Bauern bringt nun neue haarsträubende Details ans Licht. So liess der Beschuldigte die insgesamt 133 toten Ferkel unter anderem in der Absetzerbucht bei den lebenden Schweinen, aufgetürmt in leeren Buchten und im Stallgang liegen. «Zudem war ein grosser Blechzuber vollgestopft mit einer unbekannten Anzahl Ferkelkadaver», schreibt die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Der säumige Landwirt unterliess es demnach, die Kadaver pflichtgemäss in einer Sammelstelle zu entsorgen.