1 / 5 Bundesrat Alain Berset gab am Freitag zu verstehen, dass er eine Verlängerung der Corona-Massnahmen anstrebt. 20min / Marco Zangger Nun haben Zehntausende in den letzten Wochen eine Online-Petition unterschrieben, die ein Ende des Corona-Lockdowns fordert. Adrian Moser / Tamedia Der Unmut über die Corona-Massnahmen ist gross: In einer nicht-repräsentativen Umfrage fordern 65 Prozent der 20-Minuten-Leserschaft ein Ende des Lockdowns per 1. März. 20 Minuten

Darum gehts Zehntausende haben in den letzten Wochen eine Online-Petition unterschrieben, die ein Ende des Corona-Lockdowns fordert.

Nächste Woche soll die Petition beim Bundesrat eingereicht werden. Womöglich gefolgt von einer Motion im Parlament.

Dass die Solidarität nach einem Jahr Corona nachlasse, sei menschlich, sagt Soziologie-Professorin Katja Rost.

Die Corona-Ansteckungszahlen sinken, gleichzeitig können sich immer mehr Risikopatienten impfen lassen. Trotzdem dürften die Corona-Regeln in der Schweiz nicht so bald gelockert werden, wie Bundesrat Alain Berset am Freitag zu verstehen gab.

Der Unmut über die Corona-Massnahmen ist gross: In einer nicht-repräsentativen Umfrage von 20 Minuten, fordern 65 Prozent von 15’426 Personen ein Ende des Lockdowns per 1. März. Auch der Ruf des Schweizerischen Gewerbeverbands SGV nach einem Ende der Lockdown-Massnahmen findet viel Zuspruch: Über 140’000 Personen (Stand 9.2.2021) haben eine Petition unterschrieben, die ein Ende des Lockdowns fordert. Die Initianten, ein Zusammenschluss von bürgerlichen Jungpolitikern, fordern einen zielgerichteten Schutz der Risikopatienten und einen Ausbau der Impfmöglichkeiten anstelle eines schweizweiten Lockdowns.

Lockdown-Stop per Motion?

Einkaufsläden, Restaurants, Bars, Freizeit- und Sportanlagen sollen öffnen dürfen. Auch Events mit bewilligten Schutzkonzepten sollen wieder zugelassen werden. Kopf hinter der Unterschriftensammlung ist der 27-jährige Leroy Bächtold, Vorstand der Jungfreisinnigen Stadt Zürich. Mit der Petition, die man nächste Woche einreichen wird, wolle man dem Bundesrat zeigen, dass seine Corona-Strategie nicht aufgeht, sagt Bächtold: «Falls der Bundesrat unsere Forderungen komplett ignoriert, werden wir sie auf parlamentarischem Weg per Motion einbringen.» Dazu genüge die Unterstützung von einem Viertel der Nationalräte zur Einberufung einer ausserordentlichen Session.

Denn nicht nur für die Wirtschaft sei der Lockdown eine Katastrophe: «Auch ganz viele Menschen haben grosse Mühe damit», sagt Bächtold. Dass es Zuhause oder im Freien – wie am letzten Samstag in Zürich – zu Konflikten kommt, überrasche ihn nicht: «Die Leute sind dünnhäutiger und gereizter, der Geduldsfaden reisst viel früher.»

«Man darf die Leute nicht immer weiter vertrösten»

Katja Rost, Professorin für Soziologie an der Universität Zürich, kann die wachsende Empörung über die geltenden Corona-Massnahmen nachvollziehen. «Dass die zu Beginn der Corona-Krise in der Öffentlichkeit gezeigte Solidarität nach einem Jahr nachlässt, ist menschlich.» Es sei wie beim Ausdauerlauf, sagt Rost: «Bei Kilometer 90 mag man nicht mehr so gut mit wie am Anfang.» Je länger der Lockdown und die strengen Corona-Massnahmen andauerten, desto höher seien die Kosten, die jeder Einzelne tragen müsse. «Restaurants sind zu, Diskotheken und Sportanlagen auch, man ist vielleicht in Kurzarbeit oder gar arbeitslos, hat keinen Ausgleich, keine Perspektiven oder gar Existenzängste. Dass in dieser Situation die Frustration und im Extremfall auch die Aggression steigt, ist nachvollziehbar.»