Aktualisiert 20.04.2020 15:38

Stadt Zürich

«Gönd gopferdelli hei!»

Das schöne Wetter liess die Leute am Wochenende vielerorts die Corona-Regeln vergessen. Die Stadtpolizei Zürich musste über 150-mal intervenieren.

von jab

1 / 8 Trotz noch geltenden Massnahmen lockte das schöne Wetter viele Menschen an öffentliche Plätze in Zürich. Auf der Josefwiese sei dies immer so, sagt eine Leser-Reporterin. «Den Abstand kann man so nicht halten.» Leser-Reporter Vor der Gelateria di Berna in der Nähe des Locherguts standen die Menschen am Samstag Schlange. Leser-Reporter Ein Twitter-User veröffentlichte dieses Foto aus Zürich und schrieb dazu: «Es ist bedenklich, dass die Schweiz es nicht ernst genug nimmt. Sonnenbaden direkt neben einem Schild, das dazu aufruft, zu Hause zu bleiben, ist kein gutes Zeichen.» Twitter: canokar

Volle Wiesen in Zürich oder eine lange Menschenkette vor einer beliebten Gelateria: Das warme Frühlingswetter lockte am Wochenende die Menschen zahlreich an die frische Luft. Dabei schienen bisweilen auch die Abstandsregeln in Vergessenheit zu geraten.

So wurde auf der Zürcher Josefwiese am Samstagnachmittag grilliert und Beachvolleyball gespielt. «Ich finde das schockierend. Den Abstand kann man so nicht halten», sagt eine Leser-Reporterin. Kein Einzelfall. Die Stadtpolizei Zürich verzeichnete von Freitagabend bis Sonntagmittag 152 Einsätze wegen Verstössen gegen die Corona-Verordnung. Bei der Kantonspolizei Zürich gingen deswegen 120 Meldungen ein.

«Vor allem bei grösseren Grünflächen, Sportanlagen und in der Nähe von Gewässern musste sie intervenieren, um grössere Menschenansammlungen zu verhindern oder aufzulösen», heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag. Die Stadtpolizei habe regelmässig mit Lautsprecherdurchsagen auf die Regeln aufmerksam gemacht.

Nicht immer benutzte die Zürcher Stadtpolizei aber die im Vorfeld aufgenommenen Texte, um auf die Regeln aufmerksam zu machen. So soll ein Polizist bei einer Kontrolle im Zürcher Kreis 3 über die Lautsprecher gesagt haben: «Gönd gopferdelli hei! Wäge unverantwortliche lüt wie eu gaht de scheiss da überhaupt so lang!». Das schreibt eine Twitter-Nutzerin auf dem sozialen Netzwerk. Die Polizei prüfe den Fall.

Dachterrassenparty mit über zehn Leuten

Ein weiterer Leser-Reporter hat am Samstagabend ebenfalls eine Menschenansammlung gesehen. «Ich traute meinen Augen kaum», sagt der Zürcher. Auf einer Dachterrasse, die sich direkt vis-à-vis einer Wache der Stadtpolizei Zürich befindet, war eine grössere Party im Gang.