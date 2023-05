Asylwesen: Über 15’000 Geflüchtete stecken derzeit in der Schweiz im Asylverfahren

Im beschleunigten Verfahren schildern die Geflüchteten in einer Anhörung Fluchtgründe und können Beweismaterial übergeben. Bei klarer Faktenlage wird nach rund acht Arbeitstagen ein erstinstanzlicher Asylentscheid getroffen.

Bei Ankunft in der Schweiz wird beschlossen, ob das Asylgesuch der Flüchtenden im Dublin-Verfahren, im vereinfachten oder im erweiterten Verfahren bearbeitet wird.

Die Asylgesuche in der Schweiz steigen weiter an. Die meisten Gesuche stammen von Staatsangehörigen aus Afghanistan, der Türkei, Marokko und Eritrea.

Derzeit befinden sich über 15’000 Personen in der Schweiz im Asylprozess.

Die Asylsituation in der Schweiz

Das beschleunigte Asylverfahren

Neben der Anhörung wird geprüft, ob die asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft erfüllt oder ob weitere Gründe bestehen, weshalb die Person nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren kann. Bei klarer Faktenlage wird nach acht Arbeitstagen ein erstinstanzlicher Asylentscheid gefällt. Im Durchschnitt dauerte das beschleunigte Verfahren 2022 laut SEM rund 72 Tage. Derzeit befinden sich in der Schweiz etwa 10’000 Personen im beschleunigten Verfahren – also zwei Drittel der Asylsuchenden.