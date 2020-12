So liefen die Coronatests ab.

Die Flächentests in den Regionen Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair und Maloja ergaben eine Positivitätsrate von einem Prozent. Dies entspricht den Erwartungen der Behörden. Auf den gesamten Kanton Graubünden hochgerechnet wären demnach rund 2000 Personen asymptomatische Trägerinnen oder Träger des Virus, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag.

Die Zahlen zeigen: Asymptomatische Personen tragen in erheblichem Mass zur Verbreitung und Aufrechterhaltung der Pandemie bei. Darum seien Kontaktbeschränkungen weiterhin ein zentrales Element zur Eindämmung der Pandemie. «Ausserdem ist es fundamental, die Distanz- und Hygienemassnahmen einzuhalten. Je genauer zudem das Bild über die Verbreitung des Virus ist, desto besser können die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie angepasst werden», teilt der Kanton Graubünden mit.

Nachtestungen ab dieser Woche

Der Flächentest in Südbünden liefert kein abschliessendes Bild, aber eine aussagekräftige Momentaufnahme. Bereits diese Woche wird in einigen Regionen mit Nachtestungen gestartet. Für Graubünden ist es zentral, die negative Dynamik der Fallzahlen zu brechen. Nur so sei eine uneingeschränkte Öffnung von Restaurants, kulturellen Einrichtungen und Freizeitstätten möglich.