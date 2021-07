Kolumbien - Über 1900 Schildkröten gerettet und zurück in die Wildnis gebracht

In der Provinz Meta in Kolumbien wurden fast 2000 Wildtiere zurück in die Natur gebracht.

Über 1900 Schildkröten, Reptilien und Amphibien wurden am Wochenende in die Lagunen und Wälder von Kolumbien entlassen. Sie waren von den Behörden im Kampf gegen den illegalen Handel mit Wildtieren beschlagnahmt und behandelt worden, wie Reuters unter Berufung auf offizielle Quellen berichtet. Bei den meisten Tieren handelt es sich um Fransenschildkröten, die für ihren höckerigen Panzer bekannt sind.

Beschlagnahmt wurden die Tiere im April bei einer Operation am Güterterminal des Flughafens El Dorado in der Hauptstadt Bogota. Bei weiteren Operationen waren auch 27 andere Schildkröten, 15 Leguane, eine Schlange sowie mehrere Frösche und Kröten sichergestellt worden. «Insgesamt haben wir 1960 Wildtiere befreit», sagt Camilo Rincon, Verantwortlicher im städtischen Umweltamt.

Von Tierärztinnen und Tierärzten seien die Tiere versorgt worden, sodass sie nun in ihren natürlichen Lebensraum in nationale Naturschutzgebiete entlassen werden könnten. Ausgesetzt wurden die geretteten Tiere in der nahen Provinz Meta, wo es weite Ebenen und Urwälder hat. Genetische Tests hatten ergeben, dass die Tiere ursprünglich von dort gekommen seien. Zwischen Juni 2020 und 2021 wurden insgesamt über 3800 Tiere beschlagnahmt und ein Grossteil davon wieder zurück in die Wildnis gebracht.