Zürich: Über 2,5 Kilogramm Kokain sichergestellt

Fahnderinnen und Fahnder der Zürcher Stadtpolizei haben am Mittwoch zwei Personen kontrolliert, weil sich Hinweise auf den Handel mit Drogen ergaben. Für weitere Abklärungen wurden die Personen festgenommen. Dies teilt die Stadtpolizei Zürich am Freitag mit.

Im Zuge der Ermittlungen führten die Polizistinnen und Polizisten im Anschluss und am Donnerstag mehrere Hausdurchsuchungen in der Stadt und dem Kanton Zürich durch. «In diesem Zusammenhang wurden nochmals drei Personen festgenommen», so die Polizei in einer Medienmitteilung. Insgesamt wurden dabei über 2,5 Kilogramm Kokain mit einem Strassenverkaufswert von bis zu 250'000 Franken und Bargeld im Wert von über 10'000 Franken sichergestellt.