Viva con Agua im «Unchained»-Podcast - «Über 2,5 Milliarden Menschen sind ohne WC»

In Episode 52 ist Gregor Anderhub von der humanitären Hilfsorganisation Viva con Agua Schweiz zu Gast.

«Über 500 Millionen Menschen weltweit fehlt der Zugang zu sauberem Trinkwasser» , erklärt Gregor Anderhub bei «Unchained». Mit seiner Arbeit für Viva con Agua will er d e m e ntgegenwirken.

Social-Business- und Hilfe-zur-Selbsthilfe-Konzept

Klingt toll, aber wie sieht das konkret aus? Was passiert mit Spendengeldern? Sind die Projekte wirklich nachhaltig? «Vor Corona flossen 82 Prozent der Spenden direkt in die Projektarbeit» , erklärt Anderhub.

Bezüglich Nachhaltigkeit meint Anderhub: «Wir glauben ans Hilfe-zur-Selbsthilfe-Konzept; dass Entwicklung und Veränderung nur mit lokalen Strukturen und lokalen Leuten vor Ort möglich ist . » D azu arbeitet die NGO unter anderem mit Partnern in Südafrika, Uganda, Mosambik und Nepal zusammen.

In einem Video bedankt sich Viva con Agua Schweiz bei Projektpartnern und gibt Einblick in Südafrika-Projekte der NGO.

In Südafrika plant Viva con Agua derzeit , gut 40 ´ 000 Schulkindern dauerhaften Zugang zu sauberem Wasser und WC-Anlagen zu ermöglichen sowie Kapstadts Obdachlosen Waschanlagen in einem umgebauten Bus zur Verfügung zu stellen. «Im Bereich der Sanitärversorgung sind die Zahlen noch viel krasse r », so Anderhub . « Über 2,5 Milliarden Menschen sind ohne WC. »