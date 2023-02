Wetter: So viel Neuschnee bringt das Wochenende 

Auch am Vormittag ist entlang der Alpen ab einer Höhe von 800 Metern weiter mit Neuschnee zu rechnen. Bild: Heizenberg in Graubünden.

Insbesondere in Graubünden gab es viel Neuschnee, hier fiel der Schnee gar bis in die Täler.

Am Samstag gibt es in Teilen der Schweiz weiter Neuschnee.

In der Nacht auf Samstag gab es teils mehr als 20 Zentimeter Neuschnee . Besonders die zentralen und östlichen Alpen und das Rätikon kamen in diesen Genuss, wie «Meteonews» berichtet. Die Schneefallgrenze lag dabei zumeist zwischen 900 und 1200 Metern. Im Bündnerland schneite es aufgrund der starken Intensität und des fehlenden Winds sogar bis in die Täler. Auch am Vormittag sei entlang der Alpen ab einer Höhe von 800 Metern weiter mit Neuschnee zu rechnen.

Nordföhn beschert dem Tessin Spitzentemperaturen

Ganz anders ist die Lage hingegen im Tessin: Hier sorgte in der Nacht ein starker bis stürmischer Nordföhn für ausserordentlich hohe Temperaturen. Diese Lagen örtlich schon vor sieben Uhr morgens auf über 17 Grad. «Tagsüber steigen die Temperaturen nur wenig, im Südtessin liegen 18 bis 19 Grad drin, auch 20 Grad ist lokal nicht ganz ausgeschlossen», so Meteonews weiter. Zu dem Nordföhn kam auf den Bergen ein teilweise stürmischer Nordwind mit örtlichen Orkanböen dazu, auf dem Jungfraujoch wurde mit 127 km/h die stärkste Böe gemessen.

Minustemperaturen kehren zum Wochenstart zurück

In der Deutschschweiz wird es am Samstag weitgehend nass, einzig der Kanton Bern könnte vom Regen verschont bleiben. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen milden sechs und neun Grad. Auch am Sonntag geht es mild und sonnig mit einzelnen Niederschlägen weiter, mit dem Wochenstart kehrt die Sonne dann endgültig zurück und die Niederschläge bleiben aus. Dafür wird es ab Dienstag nachts wieder verbreitet Minustemperaturen geben – in Zürich und St. Gallen bis zu minus vier Grad, in Glarus, Aarau und Bern bis zu minus drei und in Basel minus zwei Grad.