Frankreich/Grossbritannien : Drama auf Ärmelkanal – Mindestens 20 Personen sterben, als Boot sinkt

Ein Boot der französischen Marine hat am Mittwochnachmittag vor Calais mehrere Schiffbrüchige entdeckt. 20 Asylsuchende, die von Frankreich nach Grossbritannien unterwegs waren, konnten nur noch tot geborgen werden.

Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes im Ärmelkanal sind mindestens 20 Menschen gestorben. Die Besatzung eines Bootes der französischen Marine habe am Mittwochnachmittag vor der Küste von Calais eine Gruppe Menschen im Wasser treiben sehen, teilte das Innenministerium in Paris mit. 20 von ihnen konnten nur noch tot geborgen werden, wie die französische Polizei mitteilt. Mehrere Schiffbrüchige wurden teils bewusstlos von der Marine an Bord genommen. Es gebe grosse Betroffenheit angesichts des Dramas beim Kentern des Bootes, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch. Er werde zum Ort des Unglücks reisen.