«Ein sehr emotionales Thema»Über 200 Einsprachen gegen Zürcher Hundezonen

Neu sollte etwa auf der Pestalozziwiese an der Bahnhofstrasse ein Hundeverbot gelten.

Freilauf oder Leinenpflicht: Die Stadt Zürich hatte im September genau geregelt, an welchem Ort welche Regel gilt.

Leinenpflicht, Freilaufzone oder Hundeverbot: Die Stadt Zürich hatte im September bei 72 Gebieten entschieden, was Hunde dürfen und was nicht. Die Verfügung wurde im Amtsblatt ausgeschrieben. Der neue Hunde-Zonenplan sollte ab November umgesetzt werden.

Wie der «Tages-Anzeiger» nun berichtet, laufen die Hundehalter Sturm gegen die geplanten neuen Hundezonen. So sind gegen die Verfügung während der 30-tägigen Frist mehr als 200 Einsprachen beim Stadtrat eingegangen. Dies bestätigt Mathias Ninck, Sprecher des Zürcher Sicherheitsdepartements. Die Einsprachen überraschen Ninck aber nicht: «Hunde sind eben ein sehr emotionales Thema.»

Postulat gegen neue Vorschriften

Laut dem «Tages-Anzeiger» hat auch die SVP im Stadtparlament ein Postulat gegen die neuen Vorschriften eingereicht. Im Vorstoss heisst es unter anderem: Das neue Regime werde es Hundebesitzern in Zürich de facto verunmöglichen, die Erholungsräume am Seebecken gemeinsam mit ihren Hunden in einem vernünftigen Rahmen zu nutzen.