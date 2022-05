USS George Washington: Über 200 Matrosen verlassen Flugzeugträger nach Häufung von Suiziden

1 / 7 Sieben Matrosen des Flugzeugträgers USS George Washington sind in den letzten zwölf Monaten gestorben. imago images/(U.S. Navy photo by Vier darunter nahmen sich das Leben. Reuters Der Offizier des Flugzeugträgers gab den an Bord des Schiffes lebenden Matrosen die Möglichkeit, in andere Unterkünfte umzuziehen. Reuters

Darum gehts Auf einem US-Flugzeugträger kam es in den letzten zwölf Monaten zu sieben Todesfällen – darunter vier Suizide.

Mehr als 200 Matrosen des Schiffes haben vom Angebot Gebrauch gemacht, ihren Arbeitsort zu verlegen.

Nun hat die Marine eine gross angelegte Untersuchung eingeleitet.

Mehr als 200 Matrosen haben den Flugzeugträger USS George Washington verlassen, nachdem sich Suizide von Besatzungsmitgliedern gehäuft hatten. Allein in einer Woche im April nahmen sich drei Matrosen das Leben. In den letzten zwölf Monaten starben sieben Besatzungsmitglieder, davon vier durch Suizid. Dies hat die Marine veranlasst, eine Untersuchung des Führungsklimas und der Kultur an Bord des Flugzeugträgers einzuleiten, wie CNN berichtet.

Der kommandierende Offizier des Flugzeugträgers, Kapitän Brent Gaut, gab den an Bord des Schiffes lebenden Matrosen die Möglichkeit, in andere Unterkünfte umzuziehen. Bereits am ersten Tag des Umzugs verliessen mehr als 200 Besatzungsmitglieder den Flugzeugträger und zogen in eine nahegelegene Navy-Einrichtung. «Der Umzugsplan wird fortgesetzt, bis alle Matrosen, die von Bord gehen wollen, dies getan haben», heisst es in einer Erklärung.

Verbindung zwischen den Todesfällen soll untersucht werden

Der Flugzeugträger ist aktuell nicht auf See, sondern wird in der Werft in Newport News im US-Bundesstaat Virginia schon seit Jahren umfassend saniert. Deshalb verfügt das Schiff auch nicht über seine volle Besatzung von etwa 5000 Matrosen und Matrosinnen. Während der Generalüberholung befinden sich jedoch immer noch etwa 2700 Matrosen an Bord des Schiffes. Etwa 420 davon leben an Bord.

Die Ergebnisse der Untersuchung der Todesfälle durch die Marine werden in dieser Woche erwartet, wie ein Admiral der Navy am Dienstag angab. «Wir haben einen Offizier mit der Untersuchung beauftragt, um die unmittelbare Ursache zu ermitteln. Gab es einen direkten Auslöser? Gab es eine Verbindung zwischen diesen Ereignissen?», so Admiral John Meier.

Schiffspsychologen im Einsatz

Zusätzlich führt die Marine eine weitere, Untersuchung von «viel grösserem Umfang» durch, welche sich auf das «Kommandoklima, die Kommandokultur» beziehen soll. Um auf die drei Suizide im April zu reagieren, hat die Marine zusätzliche Ressourcen auf das Schiff gebracht, darunter einen Schiffspsychologen sowie einen Resilienzberater.

Die Abgeordnete Elaine Luria, eine Marineveteranin, fordert sofortige Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Besatzung. «Jeder dieser Todesfälle ist eine Tragödie, und die Anzahl der Vorfälle innerhalb eines einzigen Kommandos gibt Anlass zu erheblicher Besorgnis», so Luria. Die Politikerin gibt an, ihr Büro habe Beschwerden über die Lebensqualität an Bord des Schiffes und die toxische Atmosphäre erhalten.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Suizidgedanken? Oder hast du jemanden durch Suizid verloren? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 1 43 Pro Mente Sana, Tel . 0848 800 858 Seelsorge.net, Ange bot der reformierten und katholischen Kirche n Muslimische Seelsorge, Tel. 043 205 21 29 Jüdische Fürsorge, info@vsjf.ch Reden-kann-retten.ch Angehörige.ch, Beratung und Anlaufstellen Selbsthilfegruppen