Dänemark : Über 200 Menschen mit Nerz-Corona-Mutation infiziert

Das Coronavirus, das vom Nerz auf den Menschen überspringen kann, hat in Dänemark bereits zu über 200 Infektionen geführt. Die Regierung will nun alle Nerze töten.

200 Menschen haben sich mittlerweile in Dänemark mit dem Nerz-Coronavirus infiziert.

In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit einer ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Variante des Coronavirus infiziert. Das teilte das dänische Gesundheitsinstitut SSI am Freitag mit.

200 der Fälle wurden in der Region Nordjütland nachgewiesen. In dieser Region befinden sich besonders viele Nerzfarmen. Landesweit wurde Sars-CoV-2 bereits in 216 Zuchtanlagen gefunden.