Les Diablerets VS: Über 2000 Jahre lang mit Eis bedeckter Pass liegt jetzt ganz frei

Wie der Glaziologe Mauro Fischer, Forscher an der Universität Bern, erklärt, ist der Hitzesommer 2022 katastrophal für die Gletscher gewesen. Dementsprechend sei der Eisverlust in der Region Les Diablerets dieses Jahr im Vergleich zu den letzten zehn Sommern durchschnittlich dreimal höher.

Auswirkungen auf Schneesport

In der nahen Zukunft würden diese Veränderungen die Nutzung des Gletschers für den Schneesport erheblich beeinflussen, schreibt Glacier 3000. Das Unternehmen betreibt mehrere Seilbahnen und Skilifte in der Region der Diablerets in der Westschweiz. Ursprünglich hätten Skifahrer vom Zanfleuron-Gletscher bis zum Sessellift am unteren Ende des Scex-Rouge-Gletschers fahren können, der sie zur gleichnamigen Seilbahnstation hinaufgeführt habe.