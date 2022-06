Cannabis-Projekt: Über 2000 Zürcherinnen und Zürcher sollen für drei Jahre legal kiffen

1 / 3 Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, die regelmässig Cannabis konsumieren, können an einem städtischen Cannabis-Projekt teilnehmen. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Ab Herbst sollen die Teilnehmenden im Rahmen der Studie verschiedene Cannabis-Produkte konsumieren. (Symbolbild) 20min/Matthias Spicher Damit will die Stadt die Auswirkungen des regulierten Cannabis-Verkaufs auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Cannabis-Konsumenten untersuchen. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler

Mit der Studie «Züri Can» will die Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich in erster Linie die Auswirkungen des regulierten Cannabis-Verkaufs auf das Konsumverhalten und die Gesundheit von Cannabis-Konsumierenden untersuchen. Ab Herbst 2022 sollen deshalb 2100 Zürcherinnen und Zürcher legal kiffen. Wie das städtische Gesundheits- und Umweltdepartement heute mitteilte, wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Kantonalen Ethikkommission für das Pilotprojekt Bewilligungen vorgelegt.

Die Teilnehmenden sollen während drei Jahren im Rahmen der Studie verschiedene Cannabis-Produkte aus Bio-Anbau in zehn ausgewählten Stadtzürcher Apotheken, Vereinen von Konsumierenden, sogenannten Social Clubs oder dem Drogeninformationszentrum der Stadt Zürich beziehen können. Die Kosten für die Studie belaufen sich laut der Projektleiterin Städtische Gesundheitsdienste Barbara Burri auf knapp zwei Millionen Franken – 1,6 Millionen werden von der Stadt, der Rest von der Universität Zürich getragen.

Für die Studie kann man sich erst anmelden, sobald die Bewilligungen des BAG vorliegen. Seit heute kann man sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen. «Wir hatten in den letzten Stunden etliche Benachrichtigungen. Wenn es so weitergeht, haben wir bis im Herbst weit über 2000 Personen, die am Pilotprojekt teilnehmen wollen», so Burri. Mitmachen dürfen nur Personen über 18 Jahren, die in der Stadt Zürich leben und regelmässig Cannabis konsumieren. Letzteres werde anhand eines Urintests kontrolliert.

«Den Cannabis-Konsum kann man nicht unterbinden»

In einem Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) wurde festgehalten, dass das immer stärkere Haschisch und Marihuana auf dem Markt zusammen mit dem regelmässigen Konsum zu einem Anstieg von Sucht und psychischen Erkrankungen geführt haben.

Trotzdem will Zürich die Studie durchführen: «Den Cannabis-Konsum kann man nicht unterbinden», sagt Burri. Wichtig sei es deshalb, dass Bedingungen für einen regulierten Markt geschaffen werden. «Auf dem Schwarzmarkt werden oft gesundheitsschädigende Produkte verkauft. Das soll mit der Regulierung bekämpft werden.»

