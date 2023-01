WEF 2023: Über 22’000 Franken für vier Nächte – Zimmerpreise in Davos explodieren 

Nächste Woche startet das WEF in Davos. Die noch übrigen Unterkünfte in der Region werden zu horrenden Preisen angeboten.

Die meisten Unterkünfte in Davos sind kurz vor dem WEF schon ausgebucht. Für die noch verfügbaren werden horrende Preise verlangt. So kann man auf Booking ein rund 30 Quadratmeter grosses Studio für vier Nächte für 22’500 Franken buchen. Für denselben Zeitraum gibt es ein 50 Quadratmeter grosses «Chalet» für 22’000 Franken. Und auf Airbnb wird ein Zimmer für über 3000 Franken pro Nacht angeboten.

Auch im Nachbarort Klosters explodieren die Preise. Vier Nächte in einem Penthouse-Apartment in einem 3-Sterne-Hotel kosten 36’000 Franken. Ebenfalls in Klosters kann man für den gleichen Zeitraum ein Standard-Doppelzimmer in einem 3-Sterne-Hotel für 8000 Franken buchen.