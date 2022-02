Angriff auf die Ukraine : Über 2300 Festnahmen am Sonntag an Anti-Krieg-Demos in Russland

In Russland gehen seit Tagen viele Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Strasse. Die Sicherheitskräfte gingen oft mit grosser Brutalität gegen Demonstranten und Demonstrantinnen vor.

Russische Sicherheitskräfte nahmen am 27. Februar 2022 über 2300 Demonstrierende in mehreren Städten fest. 20 Minuten / Twitter

Darum gehts Am Sonntag kam es in vielen russischen Städten erneut zu Demonstrationen gegen das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine.

Mehr als 2300 Personen wurden dabei festgenommen.

Die Sicherheitskräfte gingen vielerorts brutal gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vor.

Bei mehreren regierungskritischen Protesten sind in Russland am Sonntag mehr als 2300 Menschen festgenommen worden. Die Menschen im flächenmässig grössten Land der Erde gingen in verschiedenen Städten sowohl gegen den Krieg in der Ukraine als auch in Erinnerung an den vor sieben Jahren ermordeten Kreml-Kritiker Boris Nemzow auf die Strassen. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte bis zum Abend alleine in der Hauptstadt Moskau 993 Festnahmen und 632 weitere in der Ostsee-Metropole St. Petersburg.

Das Entsetzen über den Krieg des eigenen Landes gegen die Ukraine ist auch in Russland bei vielen Menschen gross. Allerdings gehen die russischen Sicherheitskräfte vielerorts brutal gegen Demonstranten vor. Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen.

Wer war Kreml-Kritiker Boris Nemzow ?

Der frühere Vize-Regierungschef Nemzow war am 27. Februar 2015 in der Nähe des Kremls erschossen worden. Der Mord am Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin wirft noch immer viele Fragen auf. Die EU drängte Russland wiederholt dazu, den Fall weiter aufzuklären.

Ein Gericht in Moskau verurteilte 2017 den mutmasslichen Mörder und vier Komplizen aus dem Nordkaukasus zu langen Haftstrafen. Die Familie Nemzows beklagte, dass nach den Drahtziehern nie wirklich gesucht worden sei. Nemzow galt auch als Freund der freien und unabhängigen Ukraine.

