Offizielle Zahlen : Über 25 Millionen Corona-Infizierte auf der Welt

Mehr als 840’000 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus weltweit gestorben. 25 Millionen Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus angesteckt.

In Brasilien sind 3,85 Personen am Virus erkrankt.

Am stärksten betroffen sind die USA, Brasilien und Indien. Allein in den Vereinigten Staaten gibt es fast sechs Millionen Infizierten. 182’760 Personen sind dort am Coronavirus gestorben. In Brasilien sind 3,85 Millionen Menschen positiv getestet worden, hinzukommen 120’620 Tote. An dritter Stelle folgt Indien mit 3,53 Millionen positiv Getesteten und 63’500 Todesfällen