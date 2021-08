St. Gallen - Über 300 Massnahmenkritiker protestieren gegen Corona-Entscheide

Am Mittwoch hat Alain Berset die neuesten Corona-Entscheide des Bundesrats bekannt gegeben. Es sind noch keine definitiven Beschlüsse. Der Bundesrat schickt verschiedene Vorschläge in die Vernehmlassung. Er will diese allerdings nur in die Tat umsetzen, «wenn wir wirklich keine andere Wahl haben», sagte Berset.