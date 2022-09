Zeckenjahr 2022: Über 300 Menschen haben sich bereits mit FSME infiziert

Zecken lauern in Hecken oder Wiesen. Sie stechen in die Haut ihres Wirtes …

Die Anzahl der Zeckenstiche in der Schweiz nimmt seit Jahren zu.

Zecken-Spezialist Norbert Satz ist davon überzeugt, dass der Anstieg an Infektionen vermeidbar gewesen wäre, würde sich die Bevölkerung impfen lassen. Doch nicht einmal ein Drittel ist vollständig geschützt.

Wie die Krankheitsrate sich bei einer Durchimpfung verändern kann, zeigt das Beispiel von Österreich. Fast 90 Prozent sind dort geimpft. In der Folge erkranken praktisch nur noch ausländische Touristen an Zecken-Enzephalitis. «Dies wäre auch in der Schweiz möglich, wenn da nicht diese Abneigung gegen Impfungen wäre», sagt Satz.