Waldenburg BL: Neue Stadler-Bahn lässt Hunderte Pendler in eisiger Kälte stehen 

Am Wochenende erst mit einem Festakt und viel Prominenz eingeweiht, plagen das Waldenburgerli bereits Pannen. Am Montag kamen wegen Ausfällen viele zu spät und unterkühlt zur Arbeit.

1 / 5 Die Waldenburgerbahn nahm am Sonntag mit dem Fahrplanwechsel offiziell ihren Betrieb auf. Schon am Montag kam es zu ersten Pannen. BLT AG Pendlerinnen berichteten von Ausfällen und langen Wartezeiten. «Ich musste 40 Minuten in der Kälte warten», berichtet ein News-Scout. BLT AG Auch auf der Website der BLT war am Montag über eine andauernde Betriebsstörung auf der Linie 19 zwischen Liestal und Waldenburg zu lesen. Screenshot

Darum gehts

Zum Festakt kamen Regierungsvertreter aus beiden Basel, Stadler-Rail-Patron Peter Spuhler war bei der Jungfernfahrt ebenfalls dabei. Am Samstag wurde die neue Waldenburgerbahn mit viel Pomp eingeweiht. 345 Millionen Franken investierte die Baselland-Transport AG in die modernste Meterspurbahn Europas. Die Inbetriebnahme am Sonntag per Fahrplanwechsel war nach mehrjähriger Bauzeit eine «Punktlandung», wie es BLT-Direktor Andreas Büttiker formuliert.

Am Montag dann aber wich die Freude dem Frust. «Etwa 100 Personen warteten heute morgen entlang der Bahnstrecke in der bitteren Kälte vergebens auf die neue Bahn», berichtet ein News-Scout. Nicht nur eine, sondern gleich zwei aufeinanderfolgende Verbindungen seien ausgefallen. Als das Waldenburgerli schliesslich kam, sei es «im Schneckentempo durchs Tal geschlichen.» Die Fahrzeit von Waldenburg nach Liestal dauerte 45 statt 30 Minuten. «Danke fürs Verständnis und Entschuldigung, dass es so lange dauerte, bis ihr endlich in Liestal angekommen seid», bat die Fahrzeugführerin bei der Einfahrt im Zielort um Verzeihung.

Gemäss Angaben des News-Scouts war es nicht die erste derartige Panne. «Die Dame neben mir sagte, dass es nun der zweite Tag infolge sei, an dem sie zu spät zur Arbeit komme.» Der News-Scout hat auch bereits bei der BLT eine Reklamation eingereicht. «Wenn man teilweise über 40 Minuten in der Kälte warten muss, weil es auch keine Wartehäuschen mehr gibt am neuen Bahnhof, dann werden bestimmt viele Leute im Tal wieder auf das Auto umsteigen», ärgert er sich.

«Nicht überraschend, aber unvorhergesehen»

Auch auf ihrer Website informierte die BLT am Montag über eine andauernde Betriebsstörung auf der Linie 19 zwischen Liestal und Waldenburg. «Wir sind dran», verspricht der stellvertretende Direktor Fredi Schödler. Am Montagmorgen sei es nach einem planmässigen Start um fünf Uhr morgens zu einem Ausfall eines Fahrzeugs gekommen. Es gelte zu berücksichtigen, dass die Linie noch ganz neu sei und deren Betrieb sehr komplex.

Es habe zwar einen zufriedenstellenden Testbetrieb gegeben, das sei aber nicht das gleiche wie der Fahrplanbetrieb, so Schödler. «Das kam jetzt nicht völlig überraschend, aber unvorhergesehen», kommentiert er den Ausfall. In den kommenden Tagen werde sich der Betrieb aber normalisieren, verspricht er.