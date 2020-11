In Walenstadt überlebten zwei Hirsche im Oktober einen Zaun nicht. Video: privat

Darum gehts Die Jagdgesellschaft Schaugen-Guggeien war zum Schutz von Wildtieren im Wald unterwegs.

In zwei St. Galler Waldgebieten wurden metallische Abfälle eingesammelt.

Die Abfälle wiegen mehrere Hunderte Kilogramm.

Darunter sind neben Zäunen und Gittern auch Metallstangen.

«Wir sind überrascht, was wir alles gefunden haben», so Peter Weigelt, Obmann vom Jagdrevier Schaugen-Guggeien. Er war einen Tag lang mit vier Jäger-Kollegen und fünf Freiwilligen in zwei Waldgebieten im Osten der Stadt St. Gallen tätig. Gemeinsam haben sie alte, ungenutzte Stacheldrähte und eingewachsene Knotengitter, die von nicht mehr genutzten Jungwaldeinzäunungen übrig geblieben sind, eingesammelt. Weigelt meint: «Zum Teil waren die Gitter und die Stacheldrähte rund fünf Zentimeter tief im Waldboden, es war völlig eingewachsen.» Deswegen seien die Arbeiten sehr aufwendig gewesen.

Die Jagdgesellschaft Schaugen-Guggeien sammelte auch weitere metallische Abfälle in den beiden Waldgebieten im Goldachtobel ein. Die Bilder der Abfälle zeigen etwa Pfosten oder auch grössere Stangen und Wellbleche. Weigelt ist überzeugt: «Insgesamt wiegen die eingesammelten Metall-Abfälle bestimmt mehr als 400 Kilogramm. Gewogen wird erst, wenn das Material abgeholt wird.»

Eigentümer war erstaunt

Die Grundeigentümer der Waldstücke hätten die Zustimmung für die Aufräum-Aktionen gegeben, so die Jagdgesellschaft. Sie seien auch dabei gewesen. Weigelt meint, einem Eigentümer hätten sie einen alten Zaun zurückgegeben. Dieser sei erstaunt gewesen, was auf seinem Waldstück alles zum Vorschein kam. Der andere Eigentümer habe das Grundstück vor noch nicht so langer Zeit übernommen. Darauf sei ein 40- bis 50 Jahre alter Zaun entfernt worden.