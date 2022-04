«Finde mich - behalte mich» - Über 4000 Blumensträusse versteckt 

In der gesamten Schweiz wurden am Mittwochmorgen 4050 Blumensträusse versteckt. «Finde mich – behalte mich!», heisst die PR-Aktion vom Floristen-Verband Floristen.ch. In der gesamten Schweiz sind 210 Floristen und Floristinnen am Mittwochmorgen in die Kälte ausgerückt und haben die Sträusse an Stellen verteilt, an denen viele Menschen vorbeilaufen. Wer also früh genug am Mittwochmorgen unterwegs war, hat mit etwas Glück einen kleinen Blumenstrauss gefunden und behalten können.