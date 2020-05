Über 60’000 warten in Online-Warteschlange für Europa-Park-Tickets

Ab wann können Schweizer in den Europa-Park reisen?

Seit Mittwoch ist klar, dass die deutschen Grenzkontrollen ab Samstag gelockert werden. Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte an einer Medienkonferenz bekannt gegeben, dass die Kontrollen entlang der Grenze nur noch stichprobenartig durchgeführt werden. So sei es etwa dann Liebespaaren wieder erlaubt, sich ennet der Grenze besuchen zu gehen, sagte am Mittwoch auch Justizministerin Karin Keller-Sutter in einer Medienkonferenz. Nach Deutschland zu fahren, um einzukaufen, sei aber kein triftiger Grund, um über die Grenze zu reisen. Ein Besuch im Europa-Park ist daher voraussichtlich erst ab dem 15. Juni wieder erlaubt – dann sollen die Grenzöffnungen zu Deutschland, Österreich und Frankreich stattfinden.