Russland-Geld: Über 46 Milliarden – so viel Geld aus Russland liegt auf Schweizer Banken

Diese lagern mindestens 46,1 Milliarden Franken in der Schweiz.

Als Reaktion auf die militärische Aggression Russlands in der Ukraine beschloss der Bundesrat am 28. Februar, die Sanktionen der EU gegen Russland zu übernehmen. Nun ist es unter anderem verboten, Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland niedergelassenen natürlichen und juristischen Personen entgegenzunehmen, sofern der Gesamtwert der Einlagen pro Person 100’000 Franken übersteigt.