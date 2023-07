Hitzewelle in Europa: Über 50 Grad an der Sonne

Hitze-Alarm in Spanien und in Italien

Der Höhepunkt der dritten Hitzewelle des Sommers in Spanien erwischte diesmal am schlimmsten die deutsche Ferienburg Mallorca: Für den Norden und Osten der spanischen Mittelmeer-Insel kündigte der nationale Wetterdienst Aemet Höchsttemperaturen von mindestens 43 Grad an. Am berühmten Ballermann im Süden der Insel wurden am frühen Nachmittag bereits immerhin 38 Grad gemessen – im Schatten natürlich.

Bereits am Montag wurden in Villanova (Sardinien) die bisher höchste Temperatur in Europa in diesem Jahr gemessen, wie MeteoNews schreibt. 45,7 Grad zeigte am Nachmittag das Thermometer auf zwei Metern Höhe an. In Rom wurden am Dienstag mit 42,9 Grad die höchste Temperatur seit Messbeginn registriert. Im Landesinnern Siziliens wurden in bestimmten Gegenden 43 Grad gemessen.