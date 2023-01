Bern: Zwei Männer wegen über 50 Diebstählen in U-Haft

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern halten zwei mutmassliche Täter in Untersuchungshaft.

Im Zeitraum zwischen dem 20. August und dem 18. Oktober 2022 ereigneten sich mehrere Einschleich- und Einbruchdiebstähle in Worb, Tierachern und im Gürbetal. Dies berichtet die Kantonspolizei Bern am Montag in einer Medienmitteilung. Es waren vorwiegend Schrebergartenhäuser, Privatgaragen, Hofläden , Baubaracken und ähnliche Orte betroffen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei vor allem Fahrräder, Werkzeuge, Lebensmittel, Bargeld und Bekleidung gestohlen.