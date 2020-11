Eine Schwester ist an den Folgen der Infektion verstorben. Die Pflege der Infizierten sei im Kloster erfolgt, mit Ausnahme von einer Schwester, die in Spitalpflege gebracht worden war. In den letzten Tagen habe man keine neuen Ansteckungen verzeichnet. Den meisten Schwestern gehe es wieder gut und sie könnten am Mittwoch aus der Isolation entlassen werden.