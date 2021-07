Neuer Rekord - Über 500 Babys im ersten Halbjahr

Frisch gebackene Eltern: Marlon wurde am 29. Juni in der Frauenklinik des Zuger Kantonsspital zur Welt gebracht.

Insgesamt 507 Neugeborene erblickten von Anfang Januar bis Ende Juni 2021 in der Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals das Licht der Welt, so viele wie noch nie im ersten Halbjahr, teilt das Zuger Kantonsspital am Donnerstag mit. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Dieser «ist ein grosses Zeichen der Wertschätzung für die Hebammen sowie das Ärzte- und Pflegeteam». Zudem würde die über die Jahre stark angestiegene Geburtenrate zeigen, dass die Frauenklinik des Zuger Kantonsspitals in der Region Zug «sehr beliebt und geschätzt» werde.