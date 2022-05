Mexikanische Grenze: Über 500 Meter langer Drogentunnel führte direkt in Lagerhaus in den USA

US-Ermittler haben einen Schmugglertunnel unter der Grenze zu Mexiko aufgespürt. Die Anlage sei von Tijuana in Mexiko in ein 532 Meter entferntes Lagerhaus in San Diego gegraben worden, teilten die Behörden mit. Sie habe einen Durchmesser von 1,20 Metern und sei mit Schienen, Belüftung, Stromleitung sowie verstärkten Wänden sechs Stockwerke tief unter der Oberfläche angelegt worden.

Schon Dutzende solcher Tunnel wurden entdeckt

Der Tunnel unterquert einen der am besten befestigten Abschnitte der Grenze zwischen den USA und Mexiko und illustriert die begrenzte Wirkung von Grenzmauern, wie sie der frühere US-Präsident Donald Trump propagiert hat. In der Gegend nahe dem Grenzübergang Otay Mesa von San Diego sind in den vergangenen 20 Jahren mehr als ein Dutzend solcher Tunnel entdeckt worden. Sie lassen sich im lehmigen Boden dort gut anlegen.

Die Ermittler kamen dem Tunnel auf die Spur, weil sie ein Drogenversteck in einem Haus observierten. Sie stoppten mehrere Fahrzeuge, die auch an dem Lagerhaus verkehrten und entdeckten kistenweise Kokain und weitere Drogen, wie es in einer in San Diego eingereichten Strafanzeige heisst. Bei einer Razzia in dem Lagerhaus fanden sie am Freitag zwar keine weiteren Drogen, aber eine in den Zementboden gebrochene Tunnelöffnung – und damit den Tunnel.