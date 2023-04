FC Chelsea: Das sind die Gründe für die grosse Krise

Auch Nati-Star Noah Okafor traf in dieser Saison gegen den FC Chelsea. SRF

Darum gehts Graham Potter ist als Chelsea-Trainer entlassen worden.

Die Londoner stecken in der Krise.

Gründe sind das Verprassen von Millionen, eine Negativspirale und ein fehlendes Konzept.

Kurz vor der heissen Saisonphase schmeisst der FC Chelsea Trainer Graham Potter raus, Frank Lampard übernimmt. Der englische Topclub spielt zwar im Viertelfinal der Champions League gegen Real Madrid, doch in der Liga steht Chelsea nur auf Rang elf trotz nie dagewesenen Transfersummen. Wie konnte es so weit kommen?

Negativspirale

Die Bilanz der Londoner ist besonders in der Premier League desaströs. Die europäischen Plätze befinden sich in weiter Ferne. Mit nur 39 Punkten nach 30 Premier-League-Partien spielt Chelsea seine schwächste Saison seit 28 Jahren – in der Spielzeit 1994/95 waren es zum Vergleichszeitpunkt 37 Punkte, am Ende wurde Chelsea Elfter. Bisher gewann der Verein in 30 Spielen nur zehn Mal (neun Remis und elf Niederlagen).

Ladehemmung

Chelsea hat in dieser Saison in 30 Ligaspielen 29 Tore erzielt – nur zweimal in der Geschichte des Vereins wurden zu diesem Zeitpunkt einer Ligasaison weniger Tore erzielt: 1921/22 (23 Tore) und 1923/24 (16 Tore). Bester Club-Torschütze ist Kai Havertz mit sieben Toren. Zum Vergleich: Erling Haaland hat für Manchester City in der Premier League alleine schon 30 Tore erzielt.

Wie schlecht die Offensive ist, zeigt auch der Expected-Goals-Wert. Der statistisch errechnete Wert der zu erwarteten Tore liegt bei 38,4. Die Differenz zu den 29 Treffern ist also bei -9,4. Nur West Ham hat in der Premier League eine schlechtere Differenz.

Über 600 Millionen für neue Spieler – ohne Erfolg

Chelsea nahm seit anfangs Saison mit über 600 Millionen Franken so viel Geld für neue Spieler in die Hand wie kein anderer Verein jemals zuvor. Gemessen am Erfolg nützten diese Investitionen bisher nichts. Das Ergebnis ist ein hochtalentierter Kader, der seine PS nicht ansatzweise auf den Boden bringt. Ein Paradebeispiel dafür: Der Ukrainer Mykhaylo Mudryk kam im Winter von Donezk zu Chelsea, könnte mit Bonuszahlungen bis zu 100 Millionen Franken kosten. In den bisherigen neun Pflichtspielen konnte er seinen Wert noch gar nicht zeigen. Gerade mal ein Assist gelang dem 22-jährigen Offensivspieler. Ein echter Goalgetter fehlt komplett im Kader, dafür hat Chelsea fünf Innenverteidiger, von denen drei seit Saisonbeginn für rund 150 Millionen Franken kamen.

3 Trainer – 104 Änderungen in der ersten Elf

Graham Potter ersetzte im vergangenen September Thomas Tuchel. Für den 47-Jährigen zahlte Chelsea bis zu 24 Millionen Franken. Der Ex-Brighton-Coach hatte von Anfang an kein leichtes Standing. Tuchel war bei den Fans wegen seiner Erfolge (Champions-League-Sieg 2021) beliebt. Potter schaffte es hingegen bis zuletzt nicht, dem Team ein klares spielerisches und taktisches Konzept einzuimpfen. Beispiel Startelf: Chelsea hat in dieser Saison 104 Änderungen in der ersten Elf vorgenommen, mindestens 21-mal mehr als jede andere Mannschaft. Im Vergleich dazu hat Tabellenführer FC Arsenal gerade mal 26 Änderungen vorgenommen.

Potter ist inzwischen auch schon wieder Vergangenheit. Ex-Mittelfeldstar und Ex-Trainer Frank Lampard übernimmt bis im Sommer und ist der dritte Chelsea-Trainer in der laufenden Saison. Ex-Bayerntrainer Julian Nagelsmann sowie der ehemalige Spanien-Trainer Luis Enrique sollen ab Sommer die Wunschlösungen sein.

Findet Chelsea zurück in die Erfolgsspur? Ja. Nein.

Planlose Bosse

Die Investoren um den US-Milliardär Todd Boehly (und den Schweizer Hansjörg Wyss) übernahmen den Club im Frühsommer 2022 vom Russen Roman Abramowitsch. Nicht nur gaben sie Unsummen für Transfers aus, auch sonst sorgten sie für Irritationen. Im Sommer wollte Boehly angeblich den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo verpflichten, Tuchel nicht. Auch schlug der Milliardär dem Ex-Coach eine 4-4-3-Formation vor, also ein System mit zwölf Spielern. In den englischen Medien gab es zudem das Gerücht, dass Boehly offenbar nicht wusste, dass die Champions-League-Einnahmen nicht garantiert sind, sondern man dafür auch wirklich einen der ersten vier Tabellenplätze erreichen muss.

Ärger mit der Fifa

Die Spieler, die für Millionen kamen, wurden mit extrem langen Verträgen ausgestattet. Grund für die Monster-Verträge ist das Umgehen des Financial Fairplay. Ablösesummen werden über die gesamte Vertragslaufzeit des Spielers in der Bilanz abgeschrieben. Somit belasten hohe Transferausgaben den Verein bei einer möglichst langen Vertragslaufzeit weniger. Der Fifa gefiel das nicht und sie reagierte. Ab der Saison 2023/24 sollen nun nur noch Verträge über maximal fünf Jahre erlaubt sein.