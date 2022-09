Laver Cup : Über 64’000 Franken für ein Ticket – alle wollen noch einmal Federer sehen

Am Laver Cup Ende September in London wird er sein letztes ATP-Turnier bestreiten.

Roger Federer hat am Donnerstagnachmittag den Rücktritt vom Spitzentennis angekündigt.

Wie viel ist es dir wert, Roger Federer noch einmal kompetitives Tennis spielen zu sehen? Einigen Fans des Maestros offenbar sehr viel. Denn die Preise für die letzten Tickets für den Laver Cup vom 23. bis 25. September schiessen in die Höhe, seit der Tennis-Superstar sein Karriereende am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben hat.

So sind auf der offiziellen Verkaufsplattform des Turniers nur noch ganz wenige Wiederverkaufs-Tickets verfügbar. Kostenpunkt: über 1600 Franken pro Tickets. Noch wilder wird es auf dem Schwarzmarkt-Portal «Viagogo». Die Preise für die letzten freien Plätze in der Londoner O2-Arena sind seit der Rücktrittsankündigung am Donnerstagnachmittag exponentiell gestiegen.