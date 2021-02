1 / 8 Katar steht in der Kritik. Mehr als 6500 Arbeiter sollen seit der Vergabe der WM an den Wüstenstaat auf den Baustellen gestorben sein. imago/MIS Katars Regierungspressestelle erklärte auf Anfrage der DPA, in dem Emirat lebten mehr als 1,4 Millionen Menschen aus den genannten Ländern. Von diesen Millionen Menschen sei ein «kleiner Prozentsatz» verschieden. Imago Die Fussball-WM findet 2022 statt. Imago

Darum gehts Mehr als 6500 Gastarbeiter starben bisher bei Bauarbeiten zur WM in Katar.

Dies vermeldete der «Guardian».

Nun weist Katar die Vorwürfe von sich.

Für Amnesty International sind die neuen Zahlen derweil alarmierend.

Die Zahl, die schockierte. Mehr als 6500 Arbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka sollen in Katar, dem Gastgeberland der Fussball-WM 2022, zwischen 2010 und 2020 gestorben sein. Dies berichtete der «Guardian» am Dienstag. Die Zeitung trug die Zahlen aus Regierungsquellen zusammen. Die tatsächliche Zahl sei, so der «Guardian», gar noch deutlich höher, da die toten Arbeiter aus Kenia oder den Philippinen fehlen würden – ebenso die Todesfälle des Jahres 2020.

Katars Regierungspressestelle erklärte auf Anfrage der deutschen Presseagentur, dass in dem Emirat mehr als 1,4 Millionen Menschen aus den genannten Ländern kommen. Zu ihnen gehörten Studenten, Ältere und Arbeiter in verschiedenen Industrien. Weitere Millionen hätten in den vergangenen zehn Jahren in Katar gelebt und seien in die Heimat zurückgekehrt. Von diesen Millionen Menschen sei ein «kleiner Prozentsatz» verschieden, heisst es weiter. Die Sterberate liege in einem Bereich, der für diese Grösse und diese demografische Zusammensetzung zu erwarten sei.

Auch die Fifa und das WM-Organisationskomitee wiesen jede Schuld von sich. «Wir bedauern alle diese Tragödien zutiefst und haben jeden Vorfall untersucht, um sicherzustellen, dass Lehren daraus gezogen wurden», liess das Komitee verlauten. Die Fifa meldet, dass man sich voll und ganz verpflichte, die Rechte der Arbeiter bei Fifa-Projekten zu schützen. «Die Häufigkeit der Unfälle auf den Baustellen der Fifa-WM war bis jetzt niedrig im Vergleich zu anderen grossen Bauprojekten auf der Welt.»

«Der Bericht ist alarmierend»

Also doch alles gut? Oder sind es nur Ausreden, die Katar, das WM-Organisationskomitee und die Fifa tätigen? Für Amnesty International ist jedenfalls klar: Die Situation im Wüstenstaat ist besorgniserregend. Auf Anfrage von 20 Minuten meint Beat Gerber von Amnesty International Schweiz: «Der Bericht, der enthüllt, dass zwischen 2010 und 2020 in Katar 6500 Gastarbeiter ums Leben gekommen sind, ist zutiefst alarmierend und bestärkt die Befürchtungen, dass Arbeitsmigranten bei diesem Turnier den höchsten Preis zahlen.»

«Es war von Anfang an klar, dass Katar seine Standards für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie seine Schutzmechanismen stärken muss, damit wir nicht mit der traurigen Realität enden, dass tausende von Arbeitsmigrantinnen und -migranten ihr Leben verlieren, damit das Land diese Fussball-WM ausrichten kann», so Gerber weiter. «Die Massnahmen, die Katar bisher ergriffen hat, scheinen nicht auszureichen, und es muss mehr getan werden, um Gastarbeiter vor den schwierigen Arbeitsbedingungen zu schützen.»

Amnesty fordert Transparenz und Entschädigungen