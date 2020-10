«Absolut singulärer Fall» : Über 7 Tonnen Cannabis für fast 38 Millionen Franken

Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag vom Zürcher Obergericht verurteilt worden. Er war am Verkauf von mindestens 7 Tonnen Cannabis beteiligt.

Das Gericht sprach von einem «absolut singulären» Fall in der Schweizer Rechtsprechung.

Ein Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt, weil er am Verkauf von über sieben Tonnen Cannabis beteiligt war.

Um Cannabis-Handel im grossen Stil ging es am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht.

Ein 41-jähriger Mann hat sich am Dienstag wegen Drogenhandels und Geldwäscherei vor dem Zürcher Obergericht verantworten müssen. Das Obergericht bestätigte das Urteil der Vorinstanz, die ihn zu 11 Jahren Haft verurteilt hatte.

«Absolut singulärer Fall in der Schweiz»

Es handle sich um einen «absolut singulären» Fall in der Schweizer Rechtssprechung, so das Obergericht. Der Beschuldigte und seine Mittäter seien «äusserst professionell, dreist und verwegen» vorgegangen. Würde sich die Strafe nur nach dem Umsatz bemessen, fiele die Strafe milder aus. Allerdings sei auch die Stellung des Beschuldigten in der Organisation zu berücksichtigen.