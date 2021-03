Die Entwicklung im Ausland

In ganz Europa sind in den letzten Wochen die Fallzahlen gesunken. Die Weltgesundheitsorganisation meldete letzte Woche allerdings, dass die Zahl der Neuinfektionen auf dem Kontinent wieder um neun Prozent auf mehr als eine Million gestiegen sei. So hat in Italien in den letzten zehn Tagen die Zahl der Neuansteckungen um rund ein Drittel zugenommen. Auch in Österreich wappnet man sich gegen die dritte Welle. Gemäss Bundeskanzler Sebastian Kurz ist der Anstieg der Corona-Zahlen eine erwartbare Entwicklung.