Fakten zum WM-Tag: Über 800 Pässe – Lionel Messi und Argentinien stellen mehrere Rekorde auf

Polen – Argentinien 0:2

Premiere : Polen überstand trotz der Niederlage in diesem Spiel zum ersten Mal seit 1986 die Gruppenphase einer Weltmeisterschaft. Bei den drei vorangegangenen WM-Teilnahmen (2002, 2006 und 2018) scheiterte man in der Gruppenphase.

Pass-Festival: Argentinien spielte in diesem Spiel 800 Pässe und hatte eine Passquote von 92 % - beides sind die höchsten Werte in einem WM-Spiel seit 1966.

Saudiarabien – Mexiko 1:2

Out in der Vorrunde: Mexiko ist zum ersten Mal seit 1978 in der Gruppenphase einer Fifa-Fussball-Weltmeisterschaft ausgeschieden – bei den acht vorangegangenen Teilnahmen schafften es die Mexikaner jeweils in die K.o.- Phase des Turniers.