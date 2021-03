Die Schweiz hat heute Freitag um 11.59 Uhr in einer Schweigeminute den Opfern der Covid-19-Pandemie gedacht. Diese hat bisher über 9000 Menschen in der Schweiz das Leben gekostet. «Viele Erkrankte leiden an Spätfolgen. Und Tausende haben ihre Arbeit und zuweilen auch die Hoffnung verloren», heisst es in einer Mitteilung von Bundespräsident Guy Parmelin, der die Schweigeminute letzte Woche initiiert hat.