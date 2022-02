Totes Mädchen in Köniz : «Über 95 Prozent der Tötungsdelikte an Kindern werden aufgeklärt»

Nach wie vor ist unklar, was mit der achtjährigen E.A.*, die tot in einem Wald aufgefunden wurde, passiert ist. Strafrechtsexperte Jonas Weber erklärt, was die Verhaftung wegen vorsätzlicher Tötung bedeutet.